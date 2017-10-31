В новосибирском правительстве готовы к финансовым потерям в случае разрыва «мусорной концессии»

Разрыв «мусорной концессии» обойдется бюджету Новосибирской области в 300 млн рублей. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, комментируя свое поручение поручение направить ООО «Экология-Новосибирск» официальное уведомление о расторжении соглашения.

«По условиям соглашения концедент обязан компенсировать концессионеру уже понесенные расходы и компенсировать определенную сумму упущенной выгоды. По расчетам это порядка 300 млн руб. Но мы взвесили все шансы и все риски. Во-первых, мы все-таки надеемся, что мы с нашим партнером останемся в добрых отношениях и, вполне возможно, что совместно с ним будем реализовывать новый проект, и нам удастся договориться о расторжении этого соглашения без каких-либо взаимных претензий и последствий. Второе: даже если этого не произойдет, мы готовы отстаивать наши интересы», - пояснил руководитель региона.

Господин Травников подчеркнул, что решение разорвать договор «не политическое», а продиктовано исключительно экономическими соображениями. На тех условиях, что отражены в действующем концессионном соглашении, приступать к реализации проекта «было бы неправильно».

В то же время, врио губернатора положительно отозвался о деятельности тематических подгрупп в составе специальной рабочей группы при областном правительстве, которые должны были оценить различные аспекты реализации «мусорной концессии». Во многом на их выводы региональное правительство будет опираться при выборе дальнейшего решения в сфере утилизации бытовых отходов. Итоги этой работы господин Травников намерен обсудить с членами регионального правительства в середине ноября.

Андрей Травников также не считает высказывания главы министерства экономического развития Новосибирской области Ольги Молчановой о концессии, сделанные 26 октября, «саботажем». Тогда министр на заседании экспертной подгруппы по обсуждению финансово-экономических аспектов обращения с отходами назвала «комментарием врио губернатора» его высказывания о необходимости расторгнуть концессию.