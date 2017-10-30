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Новосибирская область выходит из «мусорной концессии»

Главная Экономика
Новосибирск
16:34 30 Октября 2017
мусор, губернатор, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Врио губернатора Новосибирской области распорядился направить ООО «Экология-Новосибирск» официальное уведомление о выходе региона из концессионного соглашения. Как сообщил сайт правительства региона, Андрей Травников дал такое поручение сегодня на аппаратном совещании.

«Прошу сегодня в адрес концессионера направить официальное уведомление с намерением нашей стороны расторгнуть соглашение, чтобы четко была обозначена наша позиция», - цитирует сайт руководителя региона.

Андрей Травников также дал поручение представить итоговый доклад о деятельности рабочей группы по проекту, особое внимание уделив необходимости обобщить предложения и замечания, поступившие от депутатов, представителей общественности и других членов рабочей группы.

Напомним, концессионное соглашение было подписано в июле 2016 года. Оно предполагает строительство мусороперерабатывающих комплексов «Раздольное» и «Верх-Тула», а также двух полигонов для захоронения отходов.

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