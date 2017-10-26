«Парк чемпионов» будет отстаивать строительство хоккейного стадиона в Новосибирске

ООО «Парк чемпионов» не намерено отказываться от проекта строительства хоккейного стадиона на левом берегу Оби в Новосибирске. Это следует из ответа компании на запрос Sibnovosti.ru.

«Наша задача в организации проекта выполнена. Мы сделали сбалансированное предложение, при реализации которого арена появится в требуемый срок за внебюджетные средства. Наше предложение соответствует всем градостроительным нормам и генеральному плану Новосибирска. Проект соответствует тренду развития городов. Мы готовы еще раз пояснить основные принципы и ответить на любые вопросы. Решить вопрос со строительством арены в кратчайшие сроки можно только за счет консолидированной позиции всех», - сообщил Sibnovosti.ru руководитель пресс-службы «Парка чемпионов» Сергей Саркисян.

Согласно меморандуму, подписанному властями Новосибирской области, Новосибирска и «Парком чемпионов» в феврале 2017 года, предполагалось, что инвестор построит универсальную ледовую арену, а затраты компенсирует за счет возведения комплекса жилых и общественно-деловых зданий. Однако депутаты новосибирского горсовета посчитали, что такая схема повлечет необходимость дополнительных многомиллиардных трат из бюджета города.

Накануне на очередной сессии горсовет единогласно отклонил проект перезонирования этой территории, предусматривающий строительство жилья рядом со стадионом.

Фото: сайт ООО «Парк чемпионов»