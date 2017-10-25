Горсовет Новосибирска не позволил строить жилье вместе с хоккейным стадионом на берегу Оби

Сегодня на сессии новосибирского горсовета депутаты обсуждали изменение в Правилах землепользования и застройки города Новосибирска. Из новой редакции документа вычеркнули предложение о перезонировании участка в Ленинском районе, на котором предполагалось строительство нового жилмассива.

Как сообщали Sibnovosti.ru, региональные власти рассчитывали, что инвестор строительства жилья возьмет на себя дополнительную нагрузку и построит поблизости новую ледовую арену.

Ранее депутаты в открытом письме объясняли свою позицию тем, что такой вариант повлечет необходимость выделения значительных средств из городского бюджета.

Согласно регламенту, мэрия вновь может обратиться с предложением рассмотреть этот вопрос. Но депутаты дали понять, что не намерены отказываться от своего решения.

«В данном созыве совет депутатов, я так понимаю, все-таки сформировал свое мнению, свою позицию по этому участку земли, по этой территории. Не знаю, как в перспективе будет меняться жизнь, какие она будет ставить задачи. Но все-таки мы считаем, что достаточно немало построено жилья в Новосибирске, которое до сих пор еще не продано. Мы не можем выполнить ряд социальных обязательств уже на тех территориях, где построены микрорайоны. Мы отстаем, наверное, лет на шесть-восемь. Требуются дополнительно школы, детские сады. Бюджет Новосибирска не может это вытянуть, хотя это наше обязательство. И говорить о новых каких-то крупных жилых комплексах или микрорайонах в городе Новосибирске мы считаем пока невозможно», - отметил спикер горсовета Дмитрий Асанцев.

В горсовете считают, что в будущем в этой части поймы Оби должна появиться парковая зона отдыха для жителей левобережной части города. При этом принятое решение не мешает реализации проекта по строительству нового ледового дворца спорта без крупного жилого комплекса. Для этой цели возле Октябрьского моста зарезервирован участок площадью 10 га.

Фото: сайт ООО «Парк чемпионов»