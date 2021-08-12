Новосибирская «Сибирь» уступила «Нефтехимику» по буллитам

Хоккейная «Сибирь» потерпела первое поражение на Мемориале Ромазана. В матче с нижнекамским «Нефтехимиком» дело дошло до послематчевой серии буллитов.

На этом матче тренерский штаб новосибирцев произвел масштабную ротацию состава. В игре приняли участие восемь хоккеистов, пропустивших предыдущий матч. Как отметил сайт Континентальной хоккейной лиги, у «Сибири» на лед не вышло звено в составе Олега Ли, Ника Шора и Антона Ведина.

Основное время завершилось со счетом 2:2. У «Сибири» шайбы на счету Вячеслава Литовченко Евгения Чесалина. Буллиты точнее пробили хоккеисты из Республики Татарстан.

В другом матче на турнире казанский «Ак Барс» одержал первую победу – над хабаровским «Амуром» 1:0.

Фото: страница хоккейного клуба «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»