Волейболисты новосибирского «Локомотива» готовятся в Болгарии

Очередной этап подготовки к волейбольному сезону мужской новосибирский «Локомотив» проводит в Болгарии. Команда уже прибыла на черноморское побережье.

Местом базирования сибирские «железнодорожники» выбрали Варну. Сборы там продлятся до 26 августа. По данным сайта «Локомотива», пока в распоряжении главного тренера команды Пламена Константинова находятся 11 волейболистов.

Другой сибирский клуб мужской волейбольной Суперлиги – кемеровский «Кузбасс» - сообщил о выходе команды из отпуска в июле. Волейболисты готовятся на родине - на песке стадиона «Шахтер» и в СРК «Арена», также в бассейне.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»