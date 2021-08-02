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Сибирский фестиваль бега назначен на 11 сентября

Главная Спорт
Новосибирск
14:50 2 Августа 2021
забег, традиция, комитет
Автор: Sibnovosti.ru
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Традиционный Сибирский фестиваль бега в Новосибирске в этом году пройдет 11 сентября. Это следует из постановления новосибирского губернатора Андрея Травникова.

В документе речь идет о создании организационного комитета по проведению Сибирского фестиваля бега – XXIV новосибирского полумарафона Александра Раевича. Его возглавил вице-губернатор Сергей Нелюбов.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году Сибирский фестиваль бега прошел с рядом ограничений, вызванных пандемией коронавируса. В полумарафоне тогда приняли участие 930 спортсменов. Среди мужчин победу одержал Анатолий Рыбаков из Кемеровской области, среди женщин - хозяйка соревнований Анна Викулова.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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