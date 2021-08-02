Сибирский фестиваль бега назначен на 11 сентября

Традиционный Сибирский фестиваль бега в Новосибирске в этом году пройдет 11 сентября. Это следует из постановления новосибирского губернатора Андрея Травникова.

В документе речь идет о создании организационного комитета по проведению Сибирского фестиваля бега – XXIV новосибирского полумарафона Александра Раевича. Его возглавил вице-губернатор Сергей Нелюбов.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году Сибирский фестиваль бега прошел с рядом ограничений, вызванных пандемией коронавируса. В полумарафоне тогда приняли участие 930 спортсменов. Среди мужчин победу одержал Анатолий Рыбаков из Кемеровской области, среди женщин - хозяйка соревнований Анна Викулова.

Фото: сайт правительства Новосибирской области