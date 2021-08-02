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Футбольный «Новосибирск» уступил на своем стадионе

Главная Спорт
Новосибирск
09:29 2 Августа 2021
футбол, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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«Новосибирск» неудачно провел очередной матч в четвертой группе Футбольной национальной лиги – 2 (ФНЛ-2). На своем поле сибиряки уступили екатеринбургскому «Уралу-2».

Первые два мяча «Новосибирск» пропустил после ударов Данилы Ежкова с близкого расстояния в первом и втором тайме. Затем гол Валерия Манько после розыгрыша углового удара возродил было интригу. Но точный удар головой Глеба Гейкина на 84-й минуте также после розыгрыша углового убил ее. Окончательный счет – 1:3.

«Новосибирск» после четырех проведенных матчей находится на шестом месте. Другие сибирские команды ФНЛ-2 – омский «Иртыш» и «Динамо-Барнаул» проведут свои матчи в четвертой группе 4 августа.

В первой подгруппе второй группы «Чита» уступила в гостях «Ленинградцу» со счетом 1:2. Решающий мяч дальневосточники пропустили уже в добавленное время.

Фото: сайт Футбольной национальной лиги – 2

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