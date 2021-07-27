«Сибирь» сыграет два матча с белорусскими хоккеистами

На этой неделе новосибирская «Сибирь», готовящаяся к очередному сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проведет первые контрольные матчи. Ее соперниками будут белорусские команды.

В Минске «Сибирь» проводит предсезонные сборы. Завтра, 28 июля, новосибирцы встретятся с местной «Юностью». Эта команда выступает в Белорусской экстралиге. 30 июля гостей ждет игра с коллегами по КХЛ минским «Динамо».

Как писали Sibnovosti.ru, после завершения предыдущего сезона в КХЛ новым главным тренером «Сибири» был назначен Андрей Мартемьянов.

Другой сибирский клуб КХЛ – омский «Авангард» – также в рамках подготовки к сезону 30 июля встретится в Балашихе с подмосковным «Витязем».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»