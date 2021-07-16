Болельщик «Сибири» сможет стать на день ее тренером

Один из жителей Новосибирской области на один день сможет стать тренером хоккейной команды «Сибирь». Для этого ему надо будет выиграть объявленный клубом конкурс «Диванный эксперт».

Для участия в проекте клуб пригласил тех земляков, кто «всегда точно знает, кто именно виноват в поражении и чего не хватило для победы» и «в каких сочетаниях должна играть «Сибирь». Конкурс продлится с 25 июля по 27 августа.

После предварительного отбора заявок участники будут получать задания. Постепенно их число будет сокращаться. Победитель конкурса заключит контракт с клубом на день первого домашнего матча нового сезона КХЛ.

Согласно календарю регулярного первенства КХЛ, новосибирцы проведут матч первого тура 3 сентября в гостях против челябинского «Трактора». Первая домашняя игра запланирована на 13 сентября против череповецкой «Северстали».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»