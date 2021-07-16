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Болельщик «Сибири» сможет стать на день ее тренером

Главная Спорт
Новосибирск
15:13 16 Июля 2021
хоккей, конкурс, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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Один из жителей Новосибирской области на один день сможет стать тренером хоккейной команды «Сибирь». Для этого ему надо будет выиграть объявленный клубом конкурс «Диванный эксперт».

Для участия в проекте клуб пригласил тех земляков, кто «всегда точно знает, кто именно виноват в поражении и чего не хватило для победы» и «в каких сочетаниях должна играть «Сибирь». Конкурс продлится с 25 июля по 27 августа.

После предварительного отбора заявок участники будут получать задания. Постепенно их число будет сокращаться. Победитель конкурса заключит контракт с клубом на день первого домашнего матча нового сезона КХЛ.

Согласно календарю регулярного первенства КХЛ, новосибирцы проведут матч первого тура 3 сентября в гостях против челябинского «Трактора». Первая домашняя игра запланирована на 13 сентября против череповецкой «Северстали».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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