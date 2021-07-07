Сибирские команды ПФЛ стартуют в новом сезоне 20 июля

Стал известен предварительный вариант календаря четвертой группы Профессиональной футбольной лиги. В ней выступает несколько сибирских команд.

По данным ФК «Новосибирск», свой первый официальный матч в сезоне 2021/2022 клуб проведет в Перми 20 июля против «Звезды». Через три дня новосибирцы встретятся с «Тюменью». Первый же домашний матч «Новосибирска» - с «Уралом-2» из Екатеринбурга – его болельщики увидят только 1 августа.

Омский «Иртыш», как сообщается на сайте клуба, первый матч первенства проведет на своем поле 20 июля против «Зенит-Ижевск». 23 июля омичи будут принимать пермский «Амкар».

«Проекту календаря предстоит пройти процедуру утверждения со стороны клубов. Планируется, что окончательная версия будет утверждена 8 июля», - подчеркнули в «Новосибирске».

Как писали Sibnovosti.ru, томская «Томь» сохранила место в Футбольной национальной лиги после понижения в классе «Чайки» (Ростовская область) за договорные матчи. На сайте ФНЛ указывается, что первый матч нового сезона томичи проведу в гостях 11 июля против липецкого «Металлурга».

Фото: pixabay.com