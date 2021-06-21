Новосибирскому футболу меняют газон

К следующему футбольному сезону на новосибирском стадионе «Спартак» поменяют покрытие. Работы начались в конце минувшей недели.

В настоящее время на «Спартаке» демонтируют покрытие. В частности, предстоит собрать несколько тонн резиновой крошки. Согласно плану, первые матчи сезона 2021/2022 в Профессиональной футбольной лиге пойдут уже на новом покрытии.

Как уточнили в ФК «Новосибирск», искусственное покрытие продержалось 11 лет. Его уложили перед стартом новосибирской команды (тогда это была «Сибирь») в Лиге Европы. В ходе этого турнира в 2010 году на «Спартаке» играли кипрский «Аполлон» и голландский ПСВ «Эйндховен».

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»