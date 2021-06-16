«Новосибирск» занял пятое место в четвертой группе ПФЛ

Завершился чемпионат Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в четвертой группе. Несмотря на победу в последнем туре, «Новосибирск» остался на пятой строчке в турнирной таблице.

В домашней игре сибиряки одолели аутсайдера – «Оренбург-2». Единственный гол в матче провел Илья Сафронов, вышедший к воротам гостей после длинного паса из глубины поля.

В итоге «Новосибирск» набрал 58 очков, на одно очков отстав от «Челябинска» и ульяновской «Волги». Другой сибирский клуб – «Динамо-Барнаул» - в последнем туре проиграл новотроицкой «Носте» 1:2 и завершил турнир на седьмом месте.

Победу же в четвертой группе одержал КамАЗ из Набережных Челнов, только в последнем туре обошедший «Тюмень». Победа в группе дает право в следующем сезоне выступать классом выше – в Футбольной национальной лиге.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»