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Футбольный «Оренбург» потренируется на клубах из Восточной Европы

Главная Спорт
Новосибирск
13:42 15 Июня 2021
футбол, сборы, игры
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра футбольный клуб «Оренбург» начинает серию товарищеских матчей на предсезонном сборе. Его первый соперник – чешский клуб «Фридек-Мистек».

«Фридек-Мистек» из одноименного города выступает в Моравско-силезской футбольной лиге. Это третья по силе футбольная лига Чехии.

«Оренбург» проводит сборы в Австрии. В числе других его соперников – клубы из Чехии. Венгрии и Словакии. В австрийском Фезендорфе команда пробудет до 3 июля.

Турнир Футбольной национальной лиги для «Оренбурга» стартует 10 июля матчем с астраханским «Волгарем».

Фото: сайт футбольного клуба «Оренбург»

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