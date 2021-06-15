Футбольный «Оренбург» потренируется на клубах из Восточной Европы

Завтра футбольный клуб «Оренбург» начинает серию товарищеских матчей на предсезонном сборе. Его первый соперник – чешский клуб «Фридек-Мистек».

«Фридек-Мистек» из одноименного города выступает в Моравско-силезской футбольной лиге. Это третья по силе футбольная лига Чехии.

«Оренбург» проводит сборы в Австрии. В числе других его соперников – клубы из Чехии. Венгрии и Словакии. В австрийском Фезендорфе команда пробудет до 3 июля.

Турнир Футбольной национальной лиги для «Оренбурга» стартует 10 июля матчем с астраханским «Волгарем».

Фото: сайт футбольного клуба «Оренбург»