Игрок футбольного «Новосибирска» забил гол с центра поля

Завтра футбольный «Новосибирск» проведет последний матч сезона в первенстве Профессиональной футбольной лиги. Его соперником будет аутсайдер четвертой группы «Оренбургом-2».

Предпоследний матч турнира новосибирцы провели 12 июня дома против новотроицкой «Носты». Единственный гол в игре забил Дмитрий Бакай в середине второго тайма. Заметив, что вратарь «Носты» далеко вышел из ворот, он нанес удар примерно из центрального круга.

В настоящее время «Новосибирск» с 55 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице. При удачном стечении обстоятельств в последнем туре команда может занять третье итоговое место.

«Динамо-Барнаул» завершит сезон игрой с «Ностой». В предпоследнем туре алтайские футболисты победили «Оренбург-2» 2:0 и с 44 очками идут на седьмом месте. Последняя игра уже не изменит турнирное положение команды.

Фото: страница футбольного клуба «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»