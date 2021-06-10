В новосибирском волейбольном центре покажут футбол

Два матча сборной России по футболу на европейском первенстве покажут в региональном центре волейбола «Локомотив – Арена». Там разместят большой экран.

16 июня российская команда встретится с финнами. Прямая трансляция начнется в 20:00. 22 июня в 02:00 стартует трансляция матча Россия – Дания.

«Для всех желающих посетить фан-зону вход будет организован по бесплатным билетам с указанием трибуны и посадочного места, которые можно будет получить на входе в «Локомотив – Арену». В помещении необходимо соблюдать масочный режим», - сообщили в правительстве Новосибирской области.

По данным правительства, вход в региональный центр волейбола для болельщиков будет открыт за час до начала трансляции. По завершении матчей будет организован трансфер для болельщиков в отдаленные районы. В их числе ул. Первомайская и Петухова, Академгородок, ОбьГЭС, а также Плющихинский, Северо-Чемской и Юго-Западный жилмассивы, микрорайоны Снегири, Родники и Чистая слобода.

Чемпионат Европы начинается завтра матчем Италия – Турция. Российская команда играет в группе B с командами Бельгии (12 июня), Финляндии и Дании.

Фото: сайт правительства Новосибирской области