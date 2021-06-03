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Борцы греко-римского стиля России проведут турнир в Новосибирске

Главная Спорт
Новосибирск
13:03 3 Июня 2021
борьба, турнир, мастер
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупный турнир по греко-римской борьбе пройдет в Новосибирске. Соревнования стартуют завтра и завершатся 6 июня.

Поединки пройдут в 10 весовых категориях. В них примут участие, по данным пресс-центра мэрии, 32 команды борцов из разных городов России. Как отметили организаторы турнира, победители соревнований получат звание мастера спорта РФ по греко-римской борьбе.

Турнир посвящен памяти Героя Советского Союза Петра Барбашова. Новосибирец погиб в 1942 году в бою с немцами у села Гизель в Северной Осетии. Почетными гостями состязаний станут руководители Новосибирской области и Республики Северная Осетия – Алания. Напомним, что врио главы республики является Сергей Меняйло, который ранее работал сибирским полпредом президента РФ.

Место проведения турнира выбран спортивный комплекс на ул. Фабричной. Торжественная церемония открытия назначена на 18:00 5 июня.

Фото: сайт Федерации спортивной борьбы Новосибирской области

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