Новосибирские волейболисты выступят за три сборные

Сегодня стартует мужская волейбольная Лига наций. Новосибирский «Локомотив» отправил своих игроков сразу в три сборные.

За Россию будет выступать блокирующий Ильяс Куркаев. Кроме того, за команду Сербии сыграет диагональный Дражен Лубурич. А капитаном Канады стал доигровщик Джон Гордон Перрин.

«Горд» Перрин стал игроком «Локомотива» несколько дней назад. В прошлом сезоне игрок выступал за другой клуб российской Суперлиги - уфимский «Урал». По данным сайта «Локомотива», он набрал 310 очков в 25 встречах.

Первая неделя мужской Лиги наций пройдет в итальянском городе Римини.

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