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Оренбургскую баскетбольную «Надежду» вновь возглавил зарубежный тренер

Главная Спорт
Новосибирск
14:30 27 Мая 2021
тренер, баскетбол, игрок
Автор: Sibnovosti.ru
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Женский баскетбольный клуб «Надежда» сменил главного тренера. На этот пост заступил испанец Эрик Сурис.

До сих пор карьера Эрика Суриса была связана только с испанским баскетболом. По данным сайта «Надежды, в 2016 году он возглавил клуб «Спар Жирона», которая трижды играла в Кубке Европы, дойдя до полуфинала в сезоне 2018/2019. В 2018 году Эрик Сурис возглавил испанскую сборную в возрасте до 23 лет, в 2019-м – в возрасте до 20 лет.

Ранее оренбургских баскетболисток тренировал словак Марош Ковачик. Он проработал в клубе несколько лет. 

В мае оренбургский баскетбольный клуб объявил и об изменениях в составе. В «Надежду» перешли центровая Маркиша Гетлинг с гражданством США и Черногории, американки Натиша Хайдман и Адаора Элону (у нее есть и нигерийское гаржданство), а также бельгийка Киара Линскенс.

По итогам прошедшего сезона «Надежда» заняла четвертое место в российском первенстве. В серии за бронзовые медали она уступила «Нике» из Сыктывкара.

Фото: сайт баскетбольного клуба «Надежда»

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