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Футбольный «Новосибирск» не удержал победу в матче с «Тюменью»

Главная Спорт
Новосибирск
11:40 23 Мая 2021
футбол, игра, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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«Новосибирск» не смог сократить отставание от лидеров четвертой группы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Его матч с «Тюменью» завершился вничью.

Игра прошла в Тюмени. В первом тайме отличились гости - гол на счету Никиты Балахонцева, который, отобрав мяч у соперника, убежал к чужим воротам и нанес удар примерно с линии штрафной площади. Но на 77-й минуте хозяева усилиями Александра Коротаева сравняли счет.

В настоящее время у КАМАЗа из Набережных Челнов 55 очков, у «Тюмени» - 53, у «Новосибирска» - 49.

В другом вчерашнем матче в четвертой группе ПФЛ «Динамо-Барнаул» уступило в гостях пермской «Звезде» 0:3.

Фото: страница футбольного клуба «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

 

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