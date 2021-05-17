17 мая
Новосибирск
погода +13 °C
74.0
 
€ 89.62
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Сербский доигровщик покидает новосибирский волейбольный «Локомотив»

Главная Спорт
Новосибирск
11:25 17 Мая 2021
волейбол, игрок, сербия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирский волейбольный «Локомотив» расстался с одним из своих лучших игроков. Команду покинул Марко Ивович.

Сербский доигровщик выступал за сибирский клуб с 2018 года. Он внес большой вклад во все главные достижения «Локомотива» этих лет. Прежде всего, в «золото» российской Суперлиги сезона 2019/2020 и «бронзу» сезона 2020/2021.

«За три славных сезона Марко в форме «железнодорожника» провел 107 матчей, набрал 956 очков в атаке, принес команде 125 эйсов и 100 очков на блоке», - подсчитали в «Локомотиве».

По данным ряда источников, в следующем сезоне Марко Ивович будет выступать за другой российский клуб – «Динамо-ЛО». Но официального сообщения на сайте клуба из Ленинградской области об этом нет.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Футбольный «Оренбург» не пускают в Российскую премьер-лигу

Футбольный «Оренбург» не пускают в Российскую премьер-лигу

13 Мая 2021 г.
Клуб обеспечил себе второе место в первенстве ФНЛ
Новости Новосибирска: «Новосибирск» отстранил главного тренера перед последними матчами ПФЛ

«Новосибирск» отстранил главного тренера перед последними матчами ПФЛ

10 Мая 2021 г.
На матч с «Челябинском» новосибирцев выведет тренер Евгений Обгольц
Новости Новосибирска: Футбольный «Новосибирск» потерпел третье поражение подряд

Футбольный «Новосибирск» потерпел третье поражение подряд

8 Мая 2021 г.
Дома сибиряки уступили «Уралу-2»
Новости Новосибирска: «Сибирь» расторгла контракты с 13 игроками

«Сибирь» расторгла контракты с 13 игроками

1 Мая 2021 г.
Такое же число игроков останется в клубе
Новости Новосибирска: В хоккейной «Сибири» меняется тренерский штаб

В хоккейной «Сибири» меняется тренерский штаб

20 Апреля 2021 г.
Ассистентом главного тренера назначен чемпион мира 2009 года Виталий Атюшов
Новости Новосибирска: Новосибирский клуб вернулся на вершину таблицы в группе ПФЛ

Новосибирский клуб вернулся на вершину таблицы в группе ПФЛ

19 Апреля 2021 г.
Он обыграл ульяновскую «Волгу»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Сибирские гостиницы бросились искать горничных

Сибирские гостиницы бросились искать горничных

14 Мая 2021 г.
Спрос на них вырос в шесть раз
Новости Новосибирска: Новосибирская мэрия продает недостроенный физкультурный комплекс

Новосибирская мэрия продает недостроенный физкультурный комплекс

13 Мая 2021 г.
Объект на улице Выборной выставлен за 125 млн рублей
Новости Новосибирска: В Новосибирске убит бывший депутат горсовета

В Новосибирске убит бывший депутат горсовета

12 Мая 2021 г.
Иван Митряшин дважды избирался в городской парламент
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru