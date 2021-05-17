Сербский доигровщик покидает новосибирский волейбольный «Локомотив»

Новосибирский волейбольный «Локомотив» расстался с одним из своих лучших игроков. Команду покинул Марко Ивович.

Сербский доигровщик выступал за сибирский клуб с 2018 года. Он внес большой вклад во все главные достижения «Локомотива» этих лет. Прежде всего, в «золото» российской Суперлиги сезона 2019/2020 и «бронзу» сезона 2020/2021.

«За три славных сезона Марко в форме «железнодорожника» провел 107 матчей, набрал 956 очков в атаке, принес команде 125 эйсов и 100 очков на блоке», - подсчитали в «Локомотиве».

По данным ряда источников, в следующем сезоне Марко Ивович будет выступать за другой российский клуб – «Динамо-ЛО». Но официального сообщения на сайте клуба из Ленинградской области об этом нет.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»