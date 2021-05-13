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Футбольный «Оренбург» не пускают в Российскую премьер-лигу

Главная Спорт
Новосибирск
09:48 13 Мая 2021
футбол, лига, лицензия
Автор: Sibnovosti.ru
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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил решение не выдавать лицензию клубу «Оренбург» для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Основанием для отказа стали характеристики оренбургского стадиона.

Ранее в праве играть в РПЛ «Оренбургу» отказали комиссия по лицензированию футбольных клубов и общее собрание клубов РПЛ.

«Мы не сдаемся, рассчитываем, что исполком РФС примет решение по «Оренбургу», разрешит в виде исключения играть в элитном дивизионе, тем более мы планируем довести вместимость арены до 10 тыс. человек в следующем сезоне», - заявил «РИА Новости» президент оренбургского клуба Василий Еремякин.

По итогам нынешнего сезона в Футбольной национальной лиге «Оренбург» обеспечил себе второе место. Это произошло после его победы в предыдущем туре 4:0 над «Иртышом» в Омске. Второе место дает право выступать в РПЛ.

Фото: сайт футбольного клуба «Оренбург»

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