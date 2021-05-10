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«Новосибирск» отстранил главного тренера перед последними матчами ПФЛ

Главная Спорт
Новосибирск
11:33 10 Мая 2021
футбол, тренер, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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Перед решающими матчами первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) руководство «Новосибирска» решилось на смену главного тренера. Сергея Кирсанова временно отстранили от исполнения своих обязанностей.

На сайте клуба указывается, что гендиректор принял это решение «по результатам выступления клуба в весенней части первенства в 2021 году». Сегодня на матч с «Челябинском» новосибирцев выведет тренер Евгений Обгольц.

Как писали Sibnovosti.ru, по итогам осенней части первенства в четвертой группе ПФЛ «Новосибирск» оказался на первом месте. Но весной команда потерпела несколько чувствительных поражений. Например, от «Зенита-Ижевск» 0:4 и екатеринбургского «Урала-2» 1:3.

«Новосибирску» осталось провести в чемпионате шесть матчей.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»

 

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