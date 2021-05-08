Футбольный «Новосибирск» потерпел третье поражение подряд

«Новосибирск», выступающий в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), вступил в полосу неудач. Вчера он потерпел третье поражение подряд.

На своем поле «Новосибирск» проиграл клубу «Урал-2» из Екатеринбурга со счетом 1:3. Единственный гол у хозяев провел Антон Макурин в конце матча, когда его исход уже был ясен. В первом же тайме при счете 0:0 новосибирец Сергей Нарылков не смог забить пенальти – мяч отразила перекладина. В свою очередь, из-за фола Антона Макурина право на пенальти получили уральцы, и они им воспользовались.

Домашнее поражение заметно ухудшило турнирное положение «Новосибирска» в четвертой группе ПФЛ. Теперь команда, шедшая на первом месте после осенней части первенства, отстает уже на четыре очка от КАМАЗа и «Тюмени».

В этом же туре другой сибирский клуб этой группы – «Динамо-Барнаул» - был разгромлен на своем стадионе «Челябинском» 0:3. Алтайская команда идет на седьмом месте.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»