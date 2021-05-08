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Футбольный «Новосибирск» потерпел третье поражение подряд

Главная Спорт
Новосибирск
11:46 8 Мая 2021
матч, футбол, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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«Новосибирск», выступающий в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), вступил в полосу неудач. Вчера он потерпел третье поражение подряд.

На своем поле «Новосибирск» проиграл клубу «Урал-2» из Екатеринбурга со счетом 1:3. Единственный гол у хозяев провел Антон Макурин в конце матча, когда его исход уже был ясен. В первом же тайме при счете 0:0 новосибирец Сергей Нарылков не смог забить пенальти – мяч отразила перекладина. В свою очередь, из-за фола Антона Макурина право на пенальти получили уральцы, и они им воспользовались.

Домашнее поражение заметно ухудшило турнирное положение «Новосибирска» в четвертой группе ПФЛ. Теперь команда, шедшая на первом месте после осенней части первенства, отстает уже на четыре очка от КАМАЗа и «Тюмени».

В этом же туре другой сибирский клуб этой группы – «Динамо-Барнаул» - был разгромлен на своем стадионе «Челябинском» 0:3. Алтайская команда идет на седьмом месте.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»

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