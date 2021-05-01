«Сибирь» расторгла контракты с 13 игроками

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракты в 13 игроками. Неограниченно свободными агентами стали Ефим Гуркин, Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен, Степан Санников, Дмитрий Саюстов, Данил Романцев, Владислав и Вячеслав Ушенины, Ярослав Хабаров, Николай Горбунов, Дмитрий Гундырев, Константин Чеботаев, Алексей Кривченков. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Еще с 13-ю игроками клуб продлил контракты. В «Сибири» остались следующие спортсмены: Андрей Ермаков, Никита Ефремов, Виктор Комаров, Михаил Коньков, Никита Коротков, Олег Ли, Одиноков Сергей, Роман Папст, Илья Пастухов, Никита Седтиков, Харри Сятери, Владислав Щербаков, Алексей Яковлев.

Ранее также сообщалось, что в «Сибирь» перейдет и нападающий Алексей Кручинин («Динамо»), а также нападающие Вячеслав Литовченко и Денис Голубев.

Напомним, ранее новым главным тренером «Сибири» был назначен Андрей Мартемьянов, который сменил на этом посту Николая Заварухина. Также «Сибирь» подписала контракт с новым тренером вратарей Вадимом Тарасовым.

Фото: ХК «Сибирь»