4 мая
Новосибирск
погода +12 °C
74.85
 
€ 90.59
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

«Сибирь» расторгла контракты с 13 игроками

Главная Спорт
Новосибирск
17:37 1 Мая 2021
спорт, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракты в 13 игроками. Неограниченно свободными агентами стали Ефим Гуркин, Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен, Степан Санников, Дмитрий Саюстов, Данил Романцев, Владислав и Вячеслав Ушенины, Ярослав Хабаров, Николай Горбунов, Дмитрий Гундырев, Константин Чеботаев, Алексей Кривченков. Об этом сообщается на сайте КХЛ. 

Еще с 13-ю игроками клуб продлил контракты. В «Сибири» остались следующие спортсмены: Андрей Ермаков, Никита Ефремов, Виктор Комаров, Михаил Коньков, Никита Коротков, Олег Ли, Одиноков Сергей, Роман Папст, Илья Пастухов, Никита Седтиков, Харри Сятери, Владислав Щербаков, Алексей Яковлев.

 Ранее также сообщалось, что в «Сибирь» перейдет и нападающий Алексей Кручинин («Динамо»), а также нападающие Вячеслав Литовченко и Денис Голубев.

Напомним, ранее новым главным тренером «Сибири» был назначен Андрей Мартемьянов, который сменил на этом посту Николая Заварухина. Также «Сибирь» подписала контракт с новым тренером вратарей Вадимом Тарасовым

Фото: ХК «Сибирь»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В хоккейной «Сибири» меняется тренерский штаб

В хоккейной «Сибири» меняется тренерский штаб

20 Апреля 2021 г.
Ассистентом главного тренера назначен чемпион мира 2009 года Виталий Атюшов
Новости Новосибирска: Новосибирский клуб вернулся на вершину таблицы в группе ПФЛ

Новосибирский клуб вернулся на вершину таблицы в группе ПФЛ

19 Апреля 2021 г.
Он обыграл ульяновскую «Волгу»
Новости Новосибирска: Новосибирский «Локомотив» занял третье место в волейбольной Суперлиге

Новосибирский «Локомотив» занял третье место в волейбольной Суперлиге

12 Апреля 2021 г.
В матче за «бронзу» он обыграл «Кузбасс»
Новости Новосибирска: Андрею Мартемьянову поручили вернуть хоккейную «Сибирь» в плей-офф

Андрею Мартемьянову поручили вернуть хоккейную «Сибирь» в плей-офф

9 Апреля 2021 г.
Подписан контракт с новым главным тренером новосибирского клуба
Новости Новосибирска: «Новосибирск» начал весеннюю часть первенства ПФЛ с разгрома «Лады-Тольятти»

«Новосибирск» начал весеннюю часть первенства ПФЛ с разгрома «Лады-Тольятти»

7 Апреля 2021 г.
Игра состоялась в Жигулевске
Новости Новосибирска: Новосибирский «Локомотив» выиграл первый матч волейбольного «Финала шести»

Новосибирский «Локомотив» выиграл первый матч волейбольного «Финала шести»

6 Апреля 2021 г.
Он обыграл «Зенит-Казань», уступая 0:2 по партиям
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирске горожане встретились с медведем и вызвали спасателей

В Новосибирске горожане встретились с медведем и вызвали спасателей

2 Мая 2021 г.
Хищник бродит в районе заброшенного лагеря «Солнечный мыс 2»
Новости Новосибирска: В Новосибирске на стройке подземной парковки рухнула стена

В Новосибирске на стройке подземной парковки рухнула стена

2 Мая 2021 г.
Разрушения начались еще в апреле
Новости Новосибирска: Коллективные инвестиции: валютные ПИФы становятся все популярнее среди инвесторов

Коллективные инвестиции: валютные ПИФы становятся все популярнее среди инвесторов

29 Апреля 2021 г.
Россияне активно добавляют их в свои инвестиционные портфели
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru