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В хоккейной «Сибири» меняется тренерский штаб

Главная Спорт
Новосибирск
12:28 20 Апреля 2021
хоккей, кхл, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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С защитниками новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» будет работать Виталий Атюшов. Он назначен ассистентом главного тренера.

О подписании контракта сообщил сайт клуба. Срок действия контракта в пресс-релизе не указан.

Свою долгую профессиональную карьеру хоккеиста Виталий Атюшов завершил только в 2020 году. Из 24 сезонов в «большом хоккее» уроженец Пензы девять сезонов провел за магнитогорский «Металлург», причем три из них - капитаном. В КХЛ также играл за «Трактор», «Салават Юлаев», «Атлант», «Амур» и «Нефтехимик». В 2009 году в составе сборной России Виталий Атюшов взял «золото» чемпионата мира.

«Я готовился сыграть свой 25-й юбилейный сезон на профессиональном уровне. Думал, что подпишу еще один контракт, но никаких предложений не было, и с каждой неделей запал начал угасать. Где-то в сентябре мне поступило предложение поехать в «Сириус», поработать с детьми, посмотреть, как происходит тренерская работа. Я согласился, а желание играть в хоккей к тому времени практически пропало», - сказал хоккеист в интервью сайту Sport24 в конце 2020 года.

Напомним, ранее новым главным тренером «Сибири» был назначен Андрей Мартемьянов, который сменил на этом посту Николая Заварухина. На прошлой неделе клуб объявил о завершении контрактов с ассистентом главного тренера Олегом Ореховским, тренером по развитию игроков Алексеем Кривченковым, тренером-аналитиком Вячеславом Гусовым, тренером вратарей Альбертом Ширгазиевым и тренером по физической подготовке Алексеем Рябковым.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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