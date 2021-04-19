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Новосибирский клуб вернулся на вершину таблицы в группе ПФЛ

Главная Спорт
Новосибирск
12:39 19 Апреля 2021
футбол, лига, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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«Новосибирск» вернул себе первое место в турнирной таблице четвертой группы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В минувшие выходные он победил ульяновскую «Волгу».

Матч в новосибирском футбольном манеже «Заря» оказался сложным для хозяев. Игрок «Новосибирска» Владислав Морозов открыл счет только во втором тайме после розыгрыша углового, причем ульяновцы тут же его сравняли.

Решающим оказался гол, забитый лучшим бомбардиром «Новосибирска» Максимом Житневым на 78-й минуте. Партнеры вывели его один на один с вратарем. А уже в добавленное время Никита Балахонцев установил окончательный счет – 3:1. Вратарь «Волги» махнул ногой мимо мяча и игрок «Новосибирска» оказался один перед пустыми воротами.

В этом же туре шедшая на первом месте «Тюмень» разгромно проиграла в гостях КАМАЗу 0:3. В результате «Новосибирск» набрал 42 очка. У «Тюмени» 39 очков, у КАМАЗа 37.

«Динамо-Барнаул» в этом туре обыграло «Волну» из Нижегородской области 1:0. Сибирская команда после этого матча набрала 32 очка и переместилась на шестое место.

Во второй группе ПФЛ «Чита» уступила дома санкт-петербургской «Звезде» 0:2.

Фото: страница футбольного клуба «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

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