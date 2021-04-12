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Новосибирский «Локомотив» занял третье место в волейбольной Суперлиге

Главная Спорт
Новосибирск
09:11 12 Апреля 2021
волейбол, матч, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский «Локомотив» вернулся с «Финала шести» российской мужской волейбольной Суперлиги с бронзовыми медалями. Турнир завершился в Москве.

В матче за третье место «Локомотив» оказался сильнее другого сибирского клуба – кемеровского «Кузбасса». Счет в матче 3:1 (24:26, 25:23, 25:13, 25:21). Лучшим игроком новосибирцев стал их капитан Сергей Савин, набравший за матч 18 очков. Интересно, что «Локомотив» выиграл у «Кузбасса» в первый и последний раз за сезон.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом сезоне новосибирцы стали чемпионами. Но тогда итоги первенства были подведены по результатам регулярного первенства, а «Финал шести» отменили из-за короновируса. После этого в «Локомотиве» заметно омолодился состав.

«Я считаю, что в этом сезоне бронзовые награды – очень хороший результат для нас. Потому что этой команде, что и было видно в полуфинале, – пока не хватает опыта. Мы смогли провести две отличные игры в этом «Финале шести», которые и подарили нам медали. К тому же третье место чемпионата – это еще и выход в Лигу чемпионов», - сказал после матча главный тренер новосибирского клуба Пламен Константинов.

Чемпионом Суперлиги в этом сезоне стало московское «Динамо», которому новосибирцы уступили в полуфинале.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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