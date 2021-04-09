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Андрею Мартемьянову поручили вернуть хоккейную «Сибирь» в плей-офф

Главная Спорт
Новосибирск
13:05 9 Апреля 2021
хоккей, тренер, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Отправлен в отставку главный тренер новосибирской хоккейной «Сибири» Николай Заварухин. На этом посту его сменил Андрей Мартемьянов.

О предстоящей отставке Николая Заварухина клуб сообщил еще 6 апреля. Контракт с ним истекал 30 апреля.

«Мы сердечно благодарим Николая Николаевича за добросовестную работу, яркое выступление команды в плей-офф 2020 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе», - говорилось тогда в пресс-релизе «Сибири».

Как писали Sibnovosti.ru, в сезоне 2020/2021 новосибирцам не удалось выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

С Андреем Мартемьяновым контракт подписан по формуле «1+1». Уроженец Екатеринбурга в 2013-2015 годы занимал должность главного тренера в «Соколе», затем в «Южном Урале», «Амуре» (2016-2018) и «Автомобилисте» (2018-2020).

Сегодня новый главный тренер и гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский встретились с новосибирским губернатором Андреем Травниковым.

«Губернатор подчеркнул, что от обновленного тренерского штаба команды требуется главное – вернуть результат. На ближайший сезон задача – выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата с максимально высокого места в турнирной таблице», - говорится в сообщении областного правительства по итогам встречи.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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