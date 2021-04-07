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«Новосибирск» начал весеннюю часть первенства ПФЛ с разгрома «Лады-Тольятти»

Главная Спорт
Новосибирск
09:04 7 Апреля 2021
футбол, игра, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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В Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) началась весенняя часть чемпионата. «Новосибирск» удачно вернулся с зимнего перерыва.

В выездном матче сибиряки разгромили «Ладу-Тольятти» со счетом 6:0. Игра состоялась в Жигулевске. Хет-трик на счету Максима Житнева. Как писали Sibnovosti.ru, в последнем матче перед перерывом он также забил три мяча. Тогда «Новосибирск» обыграл «Динамо-Барнаул» 5:0.

В четвертой группе «Новосибирск» идет на первом месте, опережая «Тюмень» на два очка и КАМАЗ на четыре.

Во второй группе ПФЛ «Чита» вчера уступила в гостях «Мурому» 1:2. Напомним, что выступавший в этой же группе иркутский «Зенит» снялся с соревнований из-за финансовых проблем.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»

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