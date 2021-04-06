Новосибирский «Локомотив» выиграл первый матч волейбольного «Финала шести»

Новосибирский «Локомотив» с победы начал «Финал шести» мужского первенства России по волейболу. Турнир стартовал в Москве.

«Локомотив» выступает в группе Б, где кроме него играют еще два чемпиона российской Суперлиги последних лет – «Зенит-Казань» и кемеровский «Кузбасс». В первом матче новосибирцы обыграли «Зенит-Казань» со счетом 3:2, уступая после двух партий 0:2 (19:25, 23:25, 25:22, 29:27, 15:13).

Самым результативным игроком матча стал сербский диагональный «Локомотива» Дражен Лубурич. Он набрал 34 очка, шесть из которых эйсами.

«Мы приехали в Москву как на праздник, показывать свой максимум. На собрании нам сказали: терпите и бейтесь друг за друга, шанс обязательно будет. Нет никаких цифр, статистики – здесь все бьются и показывают свои характеры», - прокомментировал ход игры центральный блокирующий «Локомотива» Ильяс Куркаев.

Завтра «Локомотив» встретится с «Кузбассом».

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»