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Перешли «Урал»: новосибирский «Локомотив» пробился в волейбольный «Финал шести»

Главная Спорт
Новосибирск
09:48 29 Марта 2021
волейбол, игра, финал
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский «Локомотив» вышел в «Финал шести» первенства мужской волейбольной российской Суперлиги. В борьбе за это право сибиряки обыграли уфимский «Урал».

Игра в Уфе была второй в серии до двух побед. Напомним, в первой в Новосибирске хозяева победили 3:0. Второй матч оказался более упорным. Его исход решился в пятом сете - 2:3 (21:25, 28:26, 32:30, 17:25, 16:18).

По данным сайта «Локомотива», самым результативным игроком второго матча стал диагональный новосибирской команды Дражен Лубурич. Он набрал 30 очков.

«Финал шести» пройдет с 5 по 10 апреля в Москве. Команды будут разбиты на две подгруппы. На этой стадии турнира «Локомотиву» предстоит встретиться с кемеровским «Кузбассом» и казанским «Зенитом».

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

 

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