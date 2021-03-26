Перенесен первый весенний матч «Новосибирска» в ПФЛ

«Новосибирск», выступающий в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), начнет сезон на день раньше запланированного. Игра 17-го тура с «Ладой-Тольятти» состоится 6 апреля.

По данным «Новосибирска», такое решение принято по просьбе соперника. Из-за неготовности стадиона «Торпедо» в Тольятти матч перенесен в Жигулевск. Апрельские же домашние матчи «Новосибирск» решил провести в манеже «Заря». Там сибиряки будут принимать ульяновскую «Волгу» и «Волну» из Нижегородской области.

Напомним, что осеннюю часть сезона в четвертой группе ПФЛ «Новосибирск» завершил на первом месте. На этой неделе в контрольном матче в Крымске сибиряки обыграли другой клуб ПФЛ – «Читу» - со счетом 1:0.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»