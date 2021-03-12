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Баскетболистки оренбургской «Надежды» отправятся в Сыктывкар

Главная Спорт
Новосибирск
11:00 12 Марта 2021
баскетбол, игра, клуб
Автор: Sibnovosti.ru
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Соперником оренбургской «Надежды» в четвертьфинале российской женской баскетбольной Суперлиги стал клуб НИКА. Первый матч состоится в Сыктывкаре 23 марта.

Соперник надежды определился по итогам матча в Новосибирске между местным «Динамо» и подмосковным клубом «Спарта энд К». Хозяйки выиграли со счетом 82:61. В результате НИКА оказалась на пятом месте по итогам регулярного первенства Суперлиги, а «Надежда» ранее обеспечила себе четвертое место.

В матче регулярного первенства эти команды сыграли на самом финише. 7 марта в Сыктывкаре «Надежда» победила 63:60.

Четвертьфинальная серия проводится до двух побед. Встречи в Оренбурге запланированы на 27 и, в случае необходимости, на 28 марта.

Фото: сайт баскетбольного клуба «Надежда»

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