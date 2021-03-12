Баскетболистки оренбургской «Надежды» отправятся в Сыктывкар

Соперником оренбургской «Надежды» в четвертьфинале российской женской баскетбольной Суперлиги стал клуб НИКА. Первый матч состоится в Сыктывкаре 23 марта.

Соперник надежды определился по итогам матча в Новосибирске между местным «Динамо» и подмосковным клубом «Спарта энд К». Хозяйки выиграли со счетом 82:61. В результате НИКА оказалась на пятом месте по итогам регулярного первенства Суперлиги, а «Надежда» ранее обеспечила себе четвертое место.

В матче регулярного первенства эти команды сыграли на самом финише. 7 марта в Сыктывкаре «Надежда» победила 63:60.

Четвертьфинальная серия проводится до двух побед. Встречи в Оренбурге запланированы на 27 и, в случае необходимости, на 28 марта.

Фото: сайт баскетбольного клуба «Надежда»