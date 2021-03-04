Новосибирская хоккейная «Сибирь» выйдет на речной лед

Хоккейная «Сибирь», не сумевшая попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, решила необычно завершить сезон. Новосибирская команда проведет двусторонний матч на льду реки в поселке Ордынское.

Игра назначена на 12 марта. Она пройдет на льду реки Орды. Матч будет состоять их двух периодов по 30 минут «грязного» времени с перерывом 15 минут.

«Ордынское в этом году отмечает 300 лет, и мы решили поздравить жителей с этим событием!», - говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба.

Райцентр Ордынское расположен в 103 км от Новосибирска. Вход на матч будет свободным.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»