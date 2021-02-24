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Хоккеисты «Сибири» одержали вторую победу в выездной серии

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Новосибирск
10:02 24 Февраля 2021
хоккей, сибирь, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сибирь» утратила шансы на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, но продолжает влиять на распределение мест в конференции «Восток» среди его будущих участников. Вчера новосибирцы встречались в Челябинске с местным «Трактором».

В случае победы уральцы могли обеспечить себе пятое место в конференции по итогам регулярного первенства, но этого не случилось. Во многом из-за игры Олега Ли – новосибирец в этом матче забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Оба гола он забил мощнейшими бросками. Итоговый счет – 4:2 в пользу сибиряков. В предыдущем туре, также в гостях, «Сибирь» обыграла еще одного будущего участника плей-офф – казахстанский «Барыс» (5:1).

Тем временем, новокузнецкий «Металлург» удачно стартовал в плей-офф Высшей хоккейной лиги. В серии до четырех побед он дважды на своем льду обыграл московскую «Звезду» - 4:1 и 6:2.

Фото: КХЛ ТВ

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