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Главные матчи МЧМ-2023 пройдут в Новосибирске

Главная Спорт
Новосибирск
13:53 20 Февраля 2021
чемпионат мира, хоккей, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Матчи молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею 2023 года будут распределены примерно поровну между Новосибирском и Омском. Об этом было объявлено на первом заседании федерального оргкомитета по проведению первенства.

Заседание прошло вчера. Его провел вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

«Первенство мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в Новосибирске и Омске планируется провести с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В соревнованиях традиционно примут участие 10 национальных команд. Всего будет сыгран 31 матч, 15 из которых – в Омске, 16 – в Новосибирске, включая полуфинальные матчи за третье место и финал», - говорится в сообщении по итогам заседания на сайте правительства РФ.

Таким образом, Омск получит одну из двух групп первого этапа МЧМ (это 10 матчей), а также, по-видимому, два четвертьфинальных поединка и три матча утешительного раунда за право остаться в хоккейной элите.

По данным правительства Новосибирской области, монтаж металлоконструкций на строительстве ледового дворца спорта завершится в июле этого года.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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