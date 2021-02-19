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«Динамо» на пустило оренбургскую «Надежду» в плей-офф Евролиги

Главная Спорт
Новосибирск
10:29 19 Февраля 2021
баскетбол, игра, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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Оренбургской «Надежде» не удалось пробиться в плей-офф женской баскетбольной Евролиги. Судьба команды в этом сезоне решалась в последнем матче группового этапа без ее участия.

В этой группе Евролиги вчера курское «Динамо» победило турецкий клуб «Измит» со счетом 84:46. В результате «Надежда» и «Динамо» набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям дальше прошли динамовки.

«По регламенту ФИБА, в этом сезоне, команды, не прошедшие групповой этап, не отправляются в розыгрыш Еврокубка», - напомнили в пресс-службе «Надежды».

Фото: сайт баскетбольного клуба «Динамо» (Курск)

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