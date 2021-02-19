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«Сибирь» не устояла против омского «Авангарда» в последнем домашнем матче

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Новосибирск
09:52 19 Февраля 2021
хоккей, матч, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сибирь» провела последний домашний матч регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в этом сезоне. В Новосибирске состоялось сибирское дерби – хозяева принимали омский «Авангард».

Матч «Сибири» не удался. Гости провели три безответные шайбы. Счет открыл в первом периоде Рид Буше. По данным сайта КХЛ, это была его пятая шайба в сибирских дерби. Причем, для этого достижения американцу хватило четырех игр.

Еще два гола омичи забили в конце поединка. Точные броски удались Кириллу Семенову и Егору Чинахову – 0:3. В результате в этом сезоне «Сибирь» проиграла все четыре сибирских дерби.

«Во втором периоде мне не понравилось, как играла команда. Тем не менее, «Авангард» здорово сыграл в обороне. Мы понимали, что третьем периоде «Сибирь откроется, и мы будем ловить их на контракте. Так и получилось», - сказал после игры главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Победа позволила омичам сократить отставание от казанского «Ак Барса» в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ. Теперь оно составляет шесть очков.  

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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