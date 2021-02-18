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Новосибирские волейболисты дали бой лидеру Суперлиги

Главная Спорт
Новосибирск
08:42 18 Февраля 2021
волейбол, матч, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский «Локомотив» уступил на своей площадке московскому «Динамо» 2:3 (25:16, 22:25, 23:25, 25:20, 11:15). Это был перенесенный матч 17-го тура российской мужской волейбольной Суперлиги.

Лучшим среди хозяев по числу набранных очков в очередной раз стал сербский диагональный Дражен Лубурич. На его счету 32 очка, включая четыре на подаче и три на блоке. В этом сезоне «Локомотив» уже уступал «Динамо» 2:3. Это было в матче Кубка России в Санкт-Петербурге. В настоящее время динамовцы лидируют в Суперлиге.

Игра с москвичами стала для новосибирцев второй после возвращения с матчей Лиги чемпионов. В первой «Локомотив» одолел клуб «Газпром-Югра» из Сургута 3:1.

Новосибирцы занимают шестое место в Суперлиге. На втором идет другой сибирский клуб – «Кузбасс». 16 февраля он обыграл в гостях белгородское «Белогорье» 3:1.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

 

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