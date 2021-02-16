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Последний шанс «Надежды»: оренбургской команде надо выиграть матч Евролиги

Главная Спорт
Новосибирск
13:04 16 Февраля 2021
баскетбол, игра, клуб
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня оренбургский баскетбольный клуб «Надежда» на своей площадке проводит последний матч группового этапа женской Евролиги. Соперником хозяек будет турецкий клуб «Измит».

Как писали Sibnovosti.ru, пандемия коронавирусной инфекции внесла заметные поправки в календарь Евролиги. Первые игры группового этапа прошли в декабре прошлого года в Стамбуле. Тогда «Надежда» обыграла курское «Динамо» 77:74 и уступила испанской «Авениде» 70:42. «Измит» же не принимал участие в играх из-за вспышки COVID-19.

Второй этап прошел в Саламанке в январе. В Испании «Надежда» уступила «Динамо» 62:86, «Авениде» - 93:38. После этого баскетболисткам из Оренбурга удалось обыграть «Измит» 80:78. В результате «Надежда» расположилась на третьей строчке турнирной таблицы с семью очками. В плей-офф по итогам группового этапа выходят две лучшие команды.

«В случае победы … и определенного стечения обстоятельств в матче «Динамо» (Курск) – «Измит», у нас остаются шансы на выход из группы со второго места», - обрисовали перспективы «Надежды» перед сегодняшним матчем на сайте клуба.

Фото: сайт баскетбольного клуба «Надежда»

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