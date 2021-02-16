Последний шанс «Надежды»: оренбургской команде надо выиграть матч Евролиги

Сегодня оренбургский баскетбольный клуб «Надежда» на своей площадке проводит последний матч группового этапа женской Евролиги. Соперником хозяек будет турецкий клуб «Измит».

Как писали Sibnovosti.ru, пандемия коронавирусной инфекции внесла заметные поправки в календарь Евролиги. Первые игры группового этапа прошли в декабре прошлого года в Стамбуле. Тогда «Надежда» обыграла курское «Динамо» 77:74 и уступила испанской «Авениде» 70:42. «Измит» же не принимал участие в играх из-за вспышки COVID-19.

Второй этап прошел в Саламанке в январе. В Испании «Надежда» уступила «Динамо» 62:86, «Авениде» - 93:38. После этого баскетболисткам из Оренбурга удалось обыграть «Измит» 80:78. В результате «Надежда» расположилась на третьей строчке турнирной таблицы с семью очками. В плей-офф по итогам группового этапа выходят две лучшие команды.

«В случае победы … и определенного стечения обстоятельств в матче «Динамо» (Курск) – «Измит», у нас остаются шансы на выход из группы со второго места», - обрисовали перспективы «Надежды» перед сегодняшним матчем на сайте клуба.

Фото: сайт баскетбольного клуба «Надежда»