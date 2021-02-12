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Новосибирская «Лыжня России» перенесена на 14 февраля

Главная Спорт
Новосибирск
11:37 12 Февраля 2021
лыжи, россия, морозы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске перенесли старты «Лыжни России». Причиной стала морозная погода.

Традиционная всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» должна была состояться 13 февраля. Но в ночь на 13 февраля синоптики прогнозируют снижение температуры до минус 34 градусов, днем температура составит около минус 20. В связи с этим «Лыжня России» пройдет 14 февраля. Время стартов при этом не меняется.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», похолодание в Новосибирске продлится до воскресенья. Днем 14 февраля температура воздуха повысится до минус 9-11 градусов при юго-восточном ветре 2-7 м/с.

Фото: сайт управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска

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