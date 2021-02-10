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Сибирские волейболисты дважды уступили итальянцам в Лиге чемпионов

Главная Спорт
Новосибирск
09:16 10 Февраля 2021
волейбол, лига, чемпион
Автор: Sibnovosti.ru
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В Европе стартовал второй раунд мужской волейбольной Лиги чемпионов. Матчи группы Е, в которой выступает новосибирский «Локомотив», проходят в немецком Фридрихсхафене.

Стар оказался для сибиряков неудачным. Они уступили итальянскому клубу «Трентино» 0:3 (19:25, 20:25, 15:25). Больше всего очков у «Локомотива» - 14 - набрал диагональный Дражен Лубурич, девять – Марко Ивович.

«В первую очередь скажу, что так играть нельзя. У меня сегодня больше претензий к русским игрокам. Если посмотреть на команду: два серба боролись и старались играть весь матч, а русские игроки были совсем без эмоций. Я не могу себе это объяснить. Мне жаль не то, что мы проиграли «Трентино», а то, что показали только 50% своих умений», - заявил после игры главный тренер новосибирцев Пламен Константинов (цитата по сайту клуба).

Другой матч в группе Е не состоялся, так как немецкий «Фридрихсхафен» снялся с турнира из-за коронавируса. Победа над ним со счетом 3:0 была присуждена чешскому «Карловарско». Из-за отказа клуба из ФРГ у «Локомотива» сохраняются шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

В группе D, которая выступает в итальянской Модене, также неудачно начал второй этап «Кузбасс». Он уступил хозяевам площадки 0:3 (22:25; 15:25; 21:25). Ход игры позволил главному тренеру кемеровчан Алексею Вербову сделать вывод, что «итальянцы были на голову лучше». В этой же группе польский клуб «Верва Варшава» обыграл бельгийский «Кнак» 3:1.     

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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