«Сибирь» потеряла шансы сыграть в плей-офф КХЛ

«Сибирь» окончательно лишилась шансов на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги в этом сезоне. Это стало ясно после домашнего поражения от главного соперника в борьбе за попадание в первую восьмерку конференции «Восток» - нур-султанского «Барыса».

К началу второго периода новосибирцы вели 2:0. В первой 20-минутке отличился сибирский финн Юрки Йокипакка, который первым успел на добивание к воротам гостей. Во втором преимущество хозяев удвоил Виктор Комаров, который выехал из-за ворот и завел шайбу в ворота.

Но после этого момента голы забивали только хоккеисты «Барыса». Решающую шайбу провел Джесси Блэкер на 48-й минуте. В результате последними в плей-офф КХЛ от «Востока» попали «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист».

«Будем ли мы привлекать молодежь после потери шансов на плей-офф? У нас и так играют молодые. У «Сибирских снайперов» сейчас тоже важные матчи. У нас не было какой-то одной игры, после которой мы потеряли реальные шансы на восьмерку. Все наложилось. Играет тот, кто может, кто здоров», - сказал после матча главный тренер новосибирцев Николай Заварухин.

Фото: КХЛ ТВ