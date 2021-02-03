Хоккейная «Сибирь» второй раз подряд проиграла в Хабаровске

Шансы на то, что «Сибирь» попадет в плей-офф первенства Континентальной хоккейной лиги в этом сезоне, продолжают таять. Новосибирцы потерпели второе поражение подряд в Хабаровске.

Вчера «Сибирь» вновь, как и 31 января, уступила местному «Амуру» 1:3. В воротах новосибирцев впервые с первых минут играл Арсений Ахметов. Первую шайбу он пропустил на 23-й минуте после броска Валентина Пьянова от лицевой линии. Вторую – на 35-й (Денис Голубев).

Во третьем периоде Олег Ли отквитал одну шайбу. Но затем в составе «Сибири» удалили Микаэля Руохомаа, и «Амур» восстановил перевес в два гола. После игры главный тренер «Сибири» Николай Заварухин заметил, что вратарь хабаровчан «уже вторую игру вытащил». Особенно запоминающимся был сейв после броска Юрки Йокипакки в начале матча.

Напомним, что в плей-офф КХЛ попадают первые восемь команд каждой конференции. В конференции «Восток» новосибирцы идут девятыми с 48 очками. Они отстают от «Барыса» (Нур-Султан) и «Трактора» (Челябинск) уже на 12 очков. Более того, теперь «Амур» приблизился к «Сибири» на расстояние четырех очков, имея при этом одну игру в запасе.

В другом матче вчерашнего дня омский «Авангард» победил минское «Динамо» 3:1. Два гола у сибиряков провел канадец Корбэн Найт.

Фото: КХЛ ТВ