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Хоккейная «Сибирь» вырвала победу в овертайме

Главная Спорт
Новосибирск
10:33 29 Января 2021
сибирь, хоккей, кхл
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская «Сибирь» одержала вторую победу подряд в первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этот раз – над челябинским «Трактором».

Игра состоялась в Новосибирске. Две шайбы хозяева провели благодаря ошибкам белорусского защитника «Трактора» Ника Бэйлена. В первом периоде его «обокрал» на синей линии Александр Шаров (в этот момент челябинцы играли в большинстве), после чего он и Никита Коротков выкатились на вратаря челябинцев. Во втором периоде Ник Бэйлен потерял шайбу уже в противоборстве с Егором Миловзоровым, а тот сделал точный пас Даниле Романцеву.  

После двух периодов счет был 2:1 в пользу «Сибири». Но победить в основное время ей не дал Виталий Кравцов. Он сравнял счет менее чем за две минуты до финальной сирены. Исход матча решил новосибирец Олег Ли в овертайме – он убежал в контратаку и забросил третью шайбу.

«Мы здорово действовали, прежде всего, в обороне. В концовке не дотерпели. Специально отдали инициативу «Трактору», хотели сыграть на контратаках, где-то получалось, где-то – нет», - сказал после матча главный тренер сибиряков Николай Заварухин.

Но победа не позволила «Сибири» приблизиться к казахстанскому «Барысу», с которым новосибирцы в конференции «Восток» ведут борьбу за попадание в плей-офф. Команда из Нур-Султана вчера также выиграла – у нижнекамского «Нефтехимика» 4:1.

От «Востока» в плей-офф уже вышли «Ак Барс», «Авангард», «Металлург» и «Салават Юлаев». Идущая девятой «Сибирь» отстает на 11 очков от «Барыса», «Автомобилиста» и «Торпедо».

Фото: КХЛ ТВ

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