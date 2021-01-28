Сибирские футболисты потянулись на юг

Футбольный клуб «Новосибирск», который выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), вчера отправился на первые предсезонные сборы. Они пройдут в Республике Крым.

Новосибирские футболисты будут тренироваться в Евпатории. Сборы запланированы до 17 февраля.

«На первом сборе контрольных матчей мы не планируем, но будет три двусторонние игры», - сказал сайту клуба главный тренер команды Сергей Кирсанов.

В Крым клуб отправился без третьего вратаря Ильи Трунина, который решил покинуть «Новосибирск». Сергей Кирсанов не исключил, что из команды уйдут также нападающий Роман Беляев и полузащитник Артем Селюков.

Омский «Иртыш» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в свою очередь, еще 24 января прибыл в турецкую Анталию. Там до 13 февраля пройдут тренировочный подготовительный сбор и ряд контрольных матчей. По словам президента «Иртыша» Сергея Новикова, соперниками омичей будут болгарская «Славия», а также «Чертаново», «Зенит-2» (Санкт-Петербург) и «Спартак-2» (Москва).

«Томь» из ФНЛ находится в Турции уже с середины января. 23 января сибиряки обыграла клуба «Лапи», который идет на восьмом месте в чемпионате Косово, со счетом 2:0.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»