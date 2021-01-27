«Сибирь» растеряла преимущество в три шайбы и победила

В драматичном матче первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик». Он состоялся вчера в Новосибирске.

Хозяева мощно начали матч. К 16-й минуте счет стал 3:0 после бросков Ефима Гуркина, Александра Шарова и Виктора Комарова. После этого гости заменили вратаря и дела у них пошли на лад. Еще в первом периоде Алексей Волгин отыграл одну шайбу. После его броска диск попал в перекладину, затем в спину новосибирскому голкиперу Харри Сятери и только потом в ворота.

Во втором периоде «Сибирь» заменила вратаря. Это произошло после того, как голы забили словак Либор Гудачек и Роман Абросимов. При счете 3:3 уступил место сменщику уже Харри Сятери. Но Антон Красоткин продержался всего минуту, по истечении которой финн Йонас Энлунд вывел «Нефтехимик» вперед.

Сравнять счет во втором периоде «Сибирь» смогла благодаря не только своей настойчивости, но и везению. После броска Ефима Гуркина шайба ударилась в клюшку одного из игроков «Нефтехимика» и перелетела через вратаря нижнекамцев. Решающий стал гол Олега Ли уже в третьей 20-минутке, а Егор Миловзоров забивал уже в пустые ворота. Итоговый счет – 6:4.

После поражения «Барыса» от «Трактора» (2:3) «Сибирь», расположившаяся на девятом месте в конференции КХЛ «Восток», отстает от казахстанской команды и нижегородского «Торпедо» на 11 очков.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»