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Волейбольный новосибирский «Локомотив» дважды проиграл в Новом Уренгое

Главная Спорт
Новосибирск
10:15 25 Января 2021
игра, волейбол, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский «Локомотив» в минувшие выходные дважды уступил «Факелу» в первенстве мужской российской волейбольной Суперлиги. Игры прошли в Новом Уренгое.

Из-за изменений календаря, вызванных пандемией, 23 и 24 января прошел сдвоенный тур. Первая игра завершилась в пользу хозяев 3:1 (25:23, 25:21, 20:25, 25:15). По данным сайта «Локомотива», новосибирцы совершили на блоке только семь результативных действий против 14 у «Факела». Уступили они и по количеству ошибок (23 против 15).

«Как минимум раз пять в первой партии либо пропускали мяч на сетке, который в итоге падал на нашу сторону, либо теряли очки из-за недопонимания связующего и нападающих. За такие ошибки мы и заплатили ценой победы», - сказал главный тренер гостей Пламен Константинов (цитата по сайту Всероссийской федерации волейбола).

Второй матч был упорнее и дошел до тай-брейка -3:2 (25:21, 16:25, 16:25, 25:19, 18:16). В этом противостоянии новосибирский серб Дражен Лубурич установил собственный рекорд в «Локомотиве», набрав 35 очков.

Другой сибирский волейбольный клуб – кемеровский «Кузбасс» - уступил 23 января в Москве местному «Динамо» 1:3. Команда идет третьей в турнирной таблице Суперлиги с 40 очками после 18 матчей.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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