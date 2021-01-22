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Хоккеисты «Сибири» не смогли забить своему бывшему вратарю

Главная Спорт
Новосибирск
10:09 22 Января 2021
кхл, хоккей, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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У «Сибири» все меньше шансов попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В очередном матче новосибирцы уступили «Сочи».

Игра прошла в курортном городе. За первые два ее периода болельщики увидели только одну забитую шайбу. Ее провел Сергей Шмелев. Еще две хозяева забросили в самом конце третьего периода.

Сибиряки за матч сделали 35 бросков по воротам соперников, но безрезультатно. Любопытно, что ворота сочинцев защищал бывший голкипер новосибирцев Алексей Красиков.

«Не все ребята сегодня были заряжены на победу - наверное кто-то просто приехал отдохнуть в Сочи. Самоотдача была, но не всех. Очень обидное поражение, но считаю, что мы его не заслуживали», - констатировал после игры главный тренер «Сибири» Николай Заварухин.

После того, как «Барыс» из Нур-Султана обыграл вчера в гостях московское «Динамо» (2:0), отставание «Сибири» от казахстанской команды составляет уже 11 очков. Кроме того, «Барыс», идущий восьмым в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ, сыграл на три матча меньше.  

Фото: КХЛ ТВ

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